بالصور.. القوات المسلحة تضبط 585 بندقية مختلفة الأنواع وتحبط تسلل 1048 مهاجرًا

كنب: أحمد أبوعقيل



أعلنت القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة عن قيام القوات الجوية بإستهداف وتدمير عدد (29) مخبئ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير (97) عربة دفع رباعى [ (4) على الإتجاه الشمالى الشرقى - (54) على الإتجاه الإستراتيجى الغربى - (39) على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى .

كما تمكنت من:

- تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على عدد ( 47 ) فرد تكفيرى عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء .

- قيام عناصر المهندسين العسكريين بإكتشاف وتفجير عدد ( 385 ) عبوة ناسفة تم زراعتها لإستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات وإكتشاف وتدمير عدد ( 2 ) فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود .

- ضبط وتدمير عدد ( 33 ) سيارة وعدد ( 8 ) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة .

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- القبض على عدد (158) فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

- إكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلهم على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وكميات من قطع غيار السيارات بشمال ووسط سيناء .

- فيما تنفذ القوات البحرية مهامها المخططة بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الإقتصادية وتأمين الشريط الساحلى ضد أعمال التسلل البحرى ، وتفعيل إجراءات الأمن البحرى داخل مياهنا الإقليمية .

- كما تمكنت قوات حرس الحدود على كافة الإتجاهات الإستراتيجية من تحقيق النجاحات الآتية :

ضبط (585) بندقية مختلفة الأنواع وعدد (2) رشاش وعدد (80) خزنة بندقية آلية وعدد (2088) طلقة مختلفة الأعيرة ، كما تمكنت القوات من ضبط (646) كيلو جرام من جوهر الحشيش المخدر وضبط (7707 ) كيلو جرام من نبات البانجو بالإضافة إلى (10 ) كيلو جرام من مادة الأفيون المخدر وضبط (633000 ) قرص مخدر وإكتشاف وتدمير (102) فدان من نبات الخشاش والبانجو و(257) كيلو جرام من بذور الخشاش والبانجو ، وضبط عدد (172) عربة تستخدم فى أعمال التهريب بالإضافة إلى ضبط عدد (48) جهاز يستخدم للتنقيب عن المعادن وضبط كمية كبيرة من المبالغ النقدية ، كذلك إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لعدد (1048) فرد من جنسيات مختلفة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للبلاد وضبط عدد (258117) قاروصة سجائر ثبت بالتحليل إحتوائها على مواد مسرطنة ، وضبط (12) هاتف للإتصال عبر الأقمار الصناعية وعدد (15) جهاز (GBS) .

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات تم إستشهاد ضابط وضابط صف و(3) جنود وإصابة (4) جنود أثناء الإشتباك وتطهير البؤر الإرهابية .

وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على إستمرار جهودهما للقضاء علي جذور الإرهاب لتوفير الحماية والأمن لشعب مصر العظيم .