البابا تواضروس الثاني يغادر سويسرا عائدًا إلى ألمانيا لاستكمال رحلته الرعوية

سارة علام

غادر قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم مدينة زيورخ السويسرية عائدًا إلى ألمانيا بعد انتهاء زيارته الرعوية لسويسرا استغرقت ثلاثة أيام دشن خلالها كنيسة السيدة العذراء والقديسة فيرينا بزيورخ، حيث كان في وداع قداسة البابا في المطار السيف هشام أبوسيف سفير مصر بسويسرا ونيافة الأنبا جابرييل أسقف النمسا

يستكمل البابا تواضروس زيارته الرعوية لألمانيا بعد أن زار مقاطعة دوسردولف الأسبوع الماضى على أن يدشن البابا تواضروس عدد من الكنائس فى ألمانيا وهى كنيسة البابا أثناسيوس الرسولى بمدينة بيتبرج وكنيسة...