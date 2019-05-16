السنيورة من بكركي: خسرناه جسدا ولكنه باق في وجدان كل اللبنانيين

أكد رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​فؤاد السنيورة​ في تصريح له من ​بكركي​ "أنني أكن الكثير من الود والتقدير للبطريرك الماروني الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​ وهذا التقدير لمسته في الايام الصعبة التي مر بها ​لبنان​ وكان دائما على إيمانه وثقته بلبنان وتصرفه الدائم ككبير جداً في هذا الدور الذي كان يقوم به من أجل الحفاظ على لبنان ونحن خسرناه جسدا ولكنه باق في وجدان كل اللبنانيين".

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