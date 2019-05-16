بدء رتبة جناز البطريرك مار نصرالله بطرس صفير في بكركي

بدأت رتبة جناز البطريرك الماروني الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​ في ​بكركي​. وتوفي البطريرك الماروني السابق مار نصرالله بطرس صفير يوم الاحد الماضي عن عمر يناهز 99 عاما في مستشفى أوتيل ديو -الاشرفية.

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