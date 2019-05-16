الدفاع المدني: إنتشال جثة طفل من حفرة ممتلئة بالمياه الآسنة في عاليه

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من ​وحدة الإنقاذ البحري​ في ​الدفاع المدني​ ومن المراكز البرية المجاورة، انتشلوا جثة طفل من التابعية السورية يبلغ من العمر ست سنوات، قضى في حفرة ممتلئة بالمياه الآسنة في ​عاليه​".

وأوضحت أنّ "توازيًا، نقل العناصر الجثة إلى "​مستشفى بعبدا الحكومي​" بعد إتمام الإجراءات القانونيّة من قبل ​القوى الأمنية​".