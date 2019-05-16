الدفاع المدني: إنتشال جثة طفل من حفرة ممتلئة بالمياه الآسنة في عاليه

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني ومن المراكز البرية المجاورة، انتشلوا جثة طفل من التابعية السورية يبلغ من العمر ست سنوات، قضى في حفرة ممتلئة بالمياه الآسنة في عاليه".
وأوضحت أنّ "توازيًا، نقل العناصر الجثة إلى "مستشفى بعبدا الحكومي" بعد إتمام الإجراءات القانونيّة من قبل القوى الأمنية".
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