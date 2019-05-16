قائد الجيش واصل لقاءاته باميركا والتقى عضو لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس 

التقى قائد الجيش العماد جوزيف عون مسؤول لجنة الاعتمادات العسكرية المنبثقة من وزارة الخارجية في الكونعرس هارولد روجرز.وأكّد روجرز للعماد عون أنه يسعى لاستمرار الدعم الأميركي للجيش.
كما التقى العماد عون السيناتور من أصل لبناني دارين لحّود الذي تطرق إلى الوضع العام في المنطقة وتداعياته على لبنان وبخاصة النازحين السوريين، مشدّداً على دور الجيش في المحافظة على الاستقرار الداخلي.
أما عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس آدم كينسينغر، فقد أكّد للعماد عون أن بلاده قد تلجأ إلى تخفيض موازنات بعض الجيوش التي تدعمها، باستثناء الجيش اللبناني، لاقتناعها بضرورة استمرار دعمه حفاظاً على الأمن والاستقرار في لبنان.
كما التقى العماد عون رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب جايمس ريش، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب جان شاهين.
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