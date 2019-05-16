قائد الجيش واصل لقاءاته باميركا والتقى عضو لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس 

التقى قائد الجيش ​العماد جوزيف عون​ مسؤول لجنة الاعتمادات العسكرية المنبثقة من ​وزارة الخارجية​ في الكونعرس هارولد روجرز.وأكّد روجرز للعماد عون أنه يسعى لاستمرار الدعم الأميركي للجيش.

كما التقى العماد عون السيناتور من أصل ​لبنان​ي دارين لحّود الذي تطرق إلى الوضع العام في المنطقة وتداعياته على لبنان وبخاصة ​النازحين السوريين​، مشدّداً على دور الجيش في المحافظة على الاستقرار الداخلي.

أما عضو لجنة العلاقات الخارجية في ​الكونغرس​ آدم كينسينغر، فقد أكّد للعماد عون أن بلاده قد تلجأ إلى تخفيض موازنات بعض الجيوش التي تدعمها، باستثناء ​الجيش اللبناني​، لاقتناعها بضرورة استمرار دعمه حفاظاً على ​الأمن​ والاستقرار في لبنان.

كما التقى العماد عون رئيس لجنة العلاقات الدولية في ​مجلس النواب​ جايمس ريش، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب جان شاهين.