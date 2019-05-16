حبيس نعى البطريرك صفير: لم نخسرك على الأرض بل ربحناك في السماء

نعى عميد السلك القنصلي ​جوزيف حبيس​ البطريرك الماروني الراحل مار نصرالله صفير أن "سيدي البطريرك الكبير حامل مجد ​لبنان​ وصانع استقلاله الثاني في حضورك الدائم. لا يصح الوداع بل الشكر على كل ما بنيت والفخر بكل ما فعلت، محافظا على خط البطاركة العظام ومدافعا عن الوحدة الوطنية جوهر وجود لبنان وسر بقائه. لم نخسرك على الأرض بل ربحناك في السماء بين الأبرار والقديسين".

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