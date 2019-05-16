عقيص: لبنان بحاجة لناس تهتم بحرية لبنان مثل البطريرك صفير

لفت عضو تكتل "الحمهورية القوي" النائب ​جورج عقيص​ في تصريح له من ​بكركي​ إلى أن "ال​لبنان​يين اليوم يودعون شخصا رحل عن هذه الارض و رحل منذ زمن عن الكرسي البطريركي ولكن اللبناني بطبيعته شعب وفي جداً"، مشيراً إلى "اننا في لبنان بحاجة لأشخاص مهتمه باستقلال وسيادة وحرية لبنان مثل البطريرك الماروني الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​".

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