روكز البراك: البطريرك صفير هو رجل الله بإمتياز

أكد النائب العام لأبرشية ​مار الياس​ المارونية روكز البراك أنه "للبطريرك الماروني الراحل مار نصر الله بطرس صفير نقول أننا نحبه، وقد قيل عنه أنه رجل استقلال ​لبنان​ الثاني ولكن أنا اطلق عليه صفة لم اسمعها بحقه بعد حتى الآن، هو رجل الله بإمتياز".

وفي حديث تلفزيوني له، لفت البراك الى أن "صفير لم يسكر بمجد لبنان الذي أعطي له، وكان كلما أتى أحد إليه كان يقول "بمشيئة الله"، وكان كل هدفه ان يكون قريب من الله، او قريب يقرب الناس الى الله ويقرب الله الى الناس".

ولفت الى أنه "نحن في ​الشهر المريمي​، وسر مريم هو تواضعها، وكذلك الفضيلة الاساسية للبطريرك صفير فضيلة التواضع استحقت ان يعطيه الله النعم كما اعطاها لمريم".

وأشار الى "أننا لا نودع اليوم فقط رجل الله بل نودع رئيس كنيسة لمدة 25 سن عاشهم في عز الوجع والحرب". وتوجه الى صفير مؤكداً "أنك حافظت على الوديعة وكنت رمز وحدتنا، ونطلب ان تعطيه القوة لبطركنا الحالي ليكمل المسيرة".