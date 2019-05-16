يتم في هذه الأثناء نقل جثمان البطريرك الماروني الراحل مار نصر الله بطرس صفير من كنيسة سيدة الانتقال الى الباحة الخارجية في ​بكركي​. حيث سيقام مراسم الدفن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقل جثمان البطريرك صفير من كنيسة سيدة الانتقال الى الباحة الخارجية في بكركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.