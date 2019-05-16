البيت الأبيض: إذا قام الإيرانيون بأي فعل فلن يكونوا سعداء بنتائجه

أكد ​البيت الأبيض​ أنه "إذا قام ال​إيران​يون بأي فعل فلن يكونوا سعداء بنتائجه"، مشيراً إلى أنه "لا تزال واشنطن مصممة على ممارسة أقصى الضغوط على إيران حتى تغير سلوكها".

وكان وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ قد أكد منذ قليل أنه "لا مجال لعقد محادثات مع ​الولايات المتحدة​".

وكان الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ قد أكد أمس "أنني واثق من أن إيران سترغب في إجراء محادثات معنا قريبا".