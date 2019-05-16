البيت الأبيض: إذا قام الإيرانيون بأي فعل فلن يكونوا سعداء بنتائجه

أكد البيت الأبيض أنه "إذا قام الإيرانيون بأي فعل فلن يكونوا سعداء بنتائجه"، مشيراً إلى أنه "لا تزال واشنطن مصممة على ممارسة أقصى الضغوط على إيران حتى تغير سلوكها".
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد أكد منذ قليل أنه "لا مجال لعقد محادثات مع الولايات المتحدة".
وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد أكد أمس "أنني واثق من أن إيران سترغب في إجراء محادثات معنا قريبا".
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