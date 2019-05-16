خليل: مشروع الموازنة طبع وحققنا خفضا كبيرا جدا في نسبة العجز

أكد وزير المال ​علي حسن خليل​ أن "مشروع ​الموازنة​ طبع في ​وزارة المال​ بعدما ادخلت عليه التعديلات وحققنا خفضاً كبيراً جداً في نسبة ​العجز​ ولن ادخل الان في الارقام"، مشيراً الى أن "اللقاء مع حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ مساء أمس كان جيداً ولا مشكلة في كل المستحقات وستدفع كاملة في وقتها".

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