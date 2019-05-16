العثور على جثة مصري داخل سيارة في تول بالنبطية

عُثر على جثة تعود لمواطن مصري الجنسية داخل سيارة مركونة في أحد أحياء بلدة تول في ​قضاء النبطية​ وعمل ​الصليب الاحمر​ على نقلها الى المستشفى.

وفتحت ​قوى الأمن الداخلي​ تحقيقا لمعرفة الملابسات، فتبين وجود كدمات وآثار عنف على وجهه، مرجحة أنه قد تعرض لعملية قتل.