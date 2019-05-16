العثور على جثة مصري داخل سيارة في تول بالنبطية

عُثر على جثة تعود لمواطن مصري الجنسية داخل سيارة مركونة في أحد أحياء بلدة تول في قضاء النبطية وعمل الصليب الاحمر على نقلها الى المستشفى.
وفتحت قوى الأمن الداخلي تحقيقا لمعرفة الملابسات، فتبين وجود كدمات وآثار عنف على وجهه، مرجحة أنه قد تعرض لعملية قتل.
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