رئيس الحكومة الإيطالية التقى حفتر في روما بعيدا من الأضواء

إلتقى رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، بعيدًا من الأضواء في روما، قائد قوات شرق ليبيا المشير خليفة حفتر، الّذي يسعى للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.
ولفت كونتي في تصريحات صحافية إلى أنّه "كان لقاءً مطوّلًا وتبادلًا مطوّلًا للمعلومات. وعبّرت له عن موقف الحكومة"، مشدّدًا على "أنّنا نريد وقفًا لإطلاق النار، ونعتبر أنّ الحلّ السياسي هو الحلّ الوحيد".
وكان وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان قد أعلن الثلثاء أنّ الرئيس ايمانويل ماكرون يعتزم لقاء حفتر.
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