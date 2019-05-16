رئيس الحكومة الإيطالية التقى حفتر في روما بعيدا من الأضواء

إلتقى رئيس ​الحكومة​ الإيطالية ​جوزيبي كونتي​، بعيدًا من الأضواء في روما، قائد قوات ​شرق ليبيا​ المشير ​خليفة حفتر​، الّذي يسعى للسيطرة على العاصمة الليبية ​طرابلس​.

ولفت كونتي في تصريحات صحافية إلى أنّه "كان لقاءً مطوّلًا وتبادلًا مطوّلًا للمعلومات. وعبّرت له عن موقف الحكومة"، مشدّدًا على "أنّنا نريد وقفًا ل​إطلاق النار​، ونعتبر أنّ الحلّ السياسي هو الحلّ الوحيد".

وكان وزير ​الخارجية الفرنسية​ جان إيف لو دريان قد أعلن الثلثاء أنّ الرئيس ​ايمانويل ماكرون​ يعتزم لقاء حفتر.