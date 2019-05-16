سبوتنيك: الشرطة الأميركية تقتحم سفارة فنزويلا في واشنطن وتعتقل متظاهرين

أفاد "​سبوتنيك​" الروسية بأن "​الشرطة الأميركية​ دخلت بالقوة إلى السفارة الفنزويلية في ​واشنطن​ لاعتقال مجموعة من المتظاهرين الذين يحرسون المنشأة ضد استيلاء ​الولايات المتحدة​ عليها".

ونقلت الوكالة عن ناشطين مشاركين في الجماعة تأكيدهم "اقتحام الشرطة السفارة ويجري الآن للقبض على مجموعة حماية السفارة".

وأشاروا الى أنه "ألقت الشرطة القبض على الأشخاص الأربعة الباقين في سفارة ​فنزويلا​ كجزء من مجموعة حماية السفارة، في انتهاك لاتفاقية ​فيينا​".

يشار إلى أن مجموعة من النشطاء يعيشون داخل السفارة منذ 24 نيسان بدعوة من الدبلوماسيين الفنزويليين لمنع الولايات المتحدة والمعارضة الفنزويلية من السيطرة على المنشأة.