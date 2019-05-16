أفاد "سبوتنيك" الروسية بأن "الشرطة الأميركية دخلت بالقوة إلى السفارة الفنزويلية في واشنطن لاعتقال مجموعة من المتظاهرين الذين يحرسون المنشأة ضد استيلاء الولايات المتحدة عليها".
ونقلت الوكالة عن ناشطين مشاركين في الجماعة تأكيدهم "اقتحام الشرطة السفارة ويجري الآن للقبض على مجموعة حماية السفارة".
وأشاروا الى أنه "ألقت الشرطة القبض على الأشخاص الأربعة الباقين في سفارة فنزويلا كجزء من مجموعة حماية السفارة، في انتهاك لاتفاقية فيينا".
يشار إلى أن مجموعة من النشطاء يعيشون داخل السفارة منذ 24 نيسان بدعوة من الدبلوماسيين الفنزويليين لمنع الولايات المتحدة والمعارضة الفنزويلية من السيطرة على المنشأة.
كانت هذه تفاصيل خبر سبوتنيك: الشرطة الأميركية تقتحم سفارة فنزويلا في واشنطن وتعتقل متظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.