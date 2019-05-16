الطوارئ الصينية: مقتل 5 أشخاص إثر انهيار مبنى في الصين

أفادت وزارة إدارة الطوارئ الصينية بأن "انتشلت فرق الإنقاذ الصينية، 11 شخصا أحياء من تحت أنقاض مبنى انهار اليوم في ​شنغهاي​، فيما لا يزال تسعة أشخاص عالقين"، مؤكدةً أن "قوات الإنقاذ لاتزال مستمرة في عمليات البحث والإنقاذ عن الأشخاص العالقين تحت أنقاض المبنى الذي يقع بحي تشانغ نينغ وانهار خلال عمليات ترميمه".

وأشارت إلى أن "نحو 150 من رجال الإنقاذ موجودون في الموقع، ونجحوا في انتشال 11 ناجيا، فيما تتواصل عمليات إزالة الأنقاض بحثا عن آخرين".