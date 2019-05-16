شرطة ماليزيا اعتقلت مسلحين يشتبه بتخطيطهم لشن اعتداءات على دور عبادة

أعلنت الشرطة الماليزية "توقيف ثلاثة مسلحين يستلهمون أفكار تنظيم "داعش"، بتهمة التخطيط لارتكاب اعتداءات تستهدف دور عبادة لغير المسلمين في البلاد وإندونيسيا المجاورة".
ويُعتقد أنّ المشتبه بهم على صلات بخليّة أكبر تستلهم أفكار التنظيم، أوقف عدد من عناصرها الأسبوع الماضي في ماليزيا.
وكانت قد أعلنت الشرطة الماليزية الإثنين، توقيف أربعة أشخاص يُعتقد أنّهم على ارتباط بتنظيم "داعش"، كانت بحوزتهم متفجّرات وخطّطوا لمهاجمة أماكن عبادة لغير المسلمين.
يُذكر أنّ ماليزيا وإندونيسيا في حالة تأهب أمني قصوى، وسط مخاوف من تنفيذ أتباع "داعش" لاعتداءات بعد هزيمة التنظيم في الشرق الأوسط.
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