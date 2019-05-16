سفير فنزويلا بالأمم المتحدة: مفاوضات تجري مع المعارضة الديمقراطية في النرويج

أكد سفير فنزويلا في ​الأمم المتحدة​ خورخي فاليرو أن "مفاوضات تجري في ​النرويج​ بين ​الحكومة​ الفنزويلية و"الجزء الديمقراطي" من المعارضة الفنزويلية"، مشيراً إلى أن "هناك معارضة يمكن تصنيفها على أنها ديمقراطية، ولكن هناك معارضة أخرى تمثل مجرد دمى للإمبراطورية الأميركية".

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