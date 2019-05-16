النشرة: الطيران التركي يغير على مواقع للاكراد في تل رفعت

افاد مراسل "​النشرة​" في ​سوريا​ بأن "الطيران الحربي التركي شن غارات جوية على مواقع عسكرية تابعة ل​وحدات حماية الشعب الكردية​ ب​ريف حلب الشمالي​". واستهدف الطيران الحربي نقاط عسكرية للوحدات الكردية في محيط مدينة تل رفعت، دون ورود أنباء عن نتائج الغارات في حين حلقت طائرات حربية تركية بشكل مكثف في سماء مدن وقرى ريف حلب الشمالي المحاذية لمنطقة تل رفعت.

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