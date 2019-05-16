داعش تبنى الهجوم الذي وقع غرب النيجر قرب الحدود مع مالي وأوقع 28 قتيلا

أفادت قناة "العربية" بأنّ "تنظيم "داعش" الإرهابي، تبنّى الهجوم الّذي وقع غرب النيجر قرب الحدود مع مالي، وأوقع 28 قتيلًا".
وكان قد قُتل 28 جنديًّا نيجريًّا في هجوم شنّه مسلحون في تيلابيري (غرب النيجر) قرب الحدود مع مالي، في المنطقة نفسها الّتي سقط فيها أربعة جنود أميركيين وخمسة جنود نيجريين قتلى في مكمن في عام 2017.
وقبل ذلك، كانت وزارة الداخلية قد أفادت في بيان مساء الأربعاء أنّ "17 جنديًّا قتلوا و11 اعتبروا مفقودين إثر مكمن نفّذه إرهابيون مدجّجون بالسلاح" قرب قرية تونغو تونغو".
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