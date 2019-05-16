الاناضول: القبض على 3 من عناصر "العمال الكردستاني" الهرب من تركيا لليونان

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بأن "​قوات الأمن التركية​ ألقت القبض على 3 من عناصر حزب "العمال الكردستاني" خلال محاولتهم الهروب من البلاد، عن طريق عبور الحدود إلى ​اليونان​ بطريقة غير قانونية"، موضحةً أن "جنود حرس الحدود الأتراك أوقفوا العناصر الثلاثة في منطقة عسكرية محظورة بإحدى قرى ولاية أدرنة، خلال محاولتهم العبور إلى اليونان ونُقل الموقوفون الذين كانوا مطلوبين، إلى المحكمة، لاتهامهم بالانتماء لمنظمة إرهابية، كما أنهم محظورون من مغادرة ​تركيا​ وأصدرت المحكمة المناوبة التي عرض عليها الموقوفون، قرارا بحبسهم".

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