السفير العراقي بموسكو: لن نسمح لأميركا باستخدام اراضينا للهجوم على ايران

اكد السفير ​العراق​ي في ​موسكو​ حيدر منصور هادي أن "العراق لن يسمح للولايات المتحدة الأميركية باستخدام الاراضي العراقية لشن هجمات ضد ​ايران​"، مشيراً إلى أن "العراق لايريد حربا جديدة مدمرة في المنطقة".

ولفت إلى أن "​بغداد​ يمكن أن تستخدم علاقاتها الوثيقة مع كل من ​الولايات المتحدة​ و​إيران​ لتخفيف التوترات بين الجانبين بالقول نريد أن نكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة".