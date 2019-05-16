اكد السفير العراقي في موسكو حيدر منصور هادي أن "العراق لن يسمح للولايات المتحدة الأميركية باستخدام الاراضي العراقية لشن هجمات ضد ايران"، مشيراً إلى أن "العراق لايريد حربا جديدة مدمرة في المنطقة".
ولفت إلى أن "بغداد يمكن أن تستخدم علاقاتها الوثيقة مع كل من الولايات المتحدة وإيران لتخفيف التوترات بين الجانبين بالقول نريد أن نكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير العراقي بموسكو: لن نسمح لأميركا باستخدام اراضينا للهجوم على ايران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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