الحشد الشعبي العراقي يرفض تهديدات واشنطن

رفض فصيلان في الحشد الشعبي العراقي، تهديد الولايات المتحدة الأمريكية التي استهدفت مصالحهما، بحسب ما ذكرته "العربية".
ونفى كريم النوري، المتحدث الرسمي باسم قوات الحشد الشعبي، اليوم الخميس، أن يكونللجماعة أي صلة بالتهديدات المحتملة التي تخص المصالح الأمريكية في العراق.
وقررت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، سحب عدد من موظفييها غير الضروروين
ووصف نوري، اجراءات الولايات المتحدة، الخاصة بمنع رعاياها وتحذيرهم فضلًا عن اغلاق الخدمات القنصلية، بـ"الحرب النفسية والإعلامية والسياسية" على إيران، من أجل اخضاعها وإرجاعها إلى مائدة التفاوض.
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