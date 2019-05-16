الحشد الشعبي العراقي يرفض تهديدات واشنطن

رفض فصيلان في الحشد الشعبي العراقي، تهديد الولايات المتحدة الأمريكية التي استهدفت مصالحهما، بحسب ما ذكرته "العربية".

ونفى كريم النوري، المتحدث الرسمي باسم قوات الحشد الشعبي، اليوم الخميس، أن يكون

للجماعة أي صلة بالتهديدات المحتملة التي تخص المصالح الأمريكية في العراق.

وقررت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، سحب عدد من موظفييها غير الضروروين

Advertisements

في العراق، مبررة ذلك بوجود تهديدات مباشرة من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران.

ووصف نوري، اجراءات الولايات المتحدة، الخاصة بمنع رعاياها وتحذيرهم فضلًا عن اغلاق الخدمات القنصلية، بـ"الحرب النفسية والإعلامية والسياسية" على إيران، من أجل اخضاعها وإرجاعها إلى مائدة التفاوض.