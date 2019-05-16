أنجيلا ميركل تكشف عن موعد اعتزالها الحياة السياسية

قررت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، أنها سوف تعتزل أي منصب سياسي، وذلك بعد انتهاء فترة ولايتها الرابعة،بعد أن ترددت تكهنات بأنها سوف تشغل منصبا كبيرا في الاتحاد الأوروبي
وقالت ميركل فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء الهولندى، مارك روته: "أنا غير جاهزة لأى منصب سياسى بغض النظر عن مكانه بما فى ذلك أوروبا".
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