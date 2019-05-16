إيران تستبعد إجراء محادثات مع واشنطن

استبعد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إجراء محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على خلفية التوتر التي تشهده المنطقة.

كما دعا ظريف واشنطن لوقف التصعيد حتى لا يخلق حرب مدمرة في المنطقة، لأن علاقات البلدين توترا غير مسبوق، بسبب

تشديد العقوبات الأمريكية على طهران، على قطاعى النفط والصلب الإيرانيين، أعقبه تهديد إيرانى بانسحاب جزئى من الاتفاق النووى الذى أبرمته مع مجموعة الدول 6 +1.