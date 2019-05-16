بريطانيا ترفع درجة التأهب الأمني لجنودها في العراق

أعلنت السلطات البريطانية اليوم الخميس رفع درجة التأهب الأمني لجنودها الموجودين في العراق.
وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نبأ عاجل أن بريطانيا رفعت درجة التأهب لجنودها في العراق، بسبب ارتفاع احتمالات التعرض لأخطار
وكان مصدر عسكري عراقي أفاد - في وقت سابق اليوم - بأن الأمريكيين رفعوا درجة تأهبهم الأمني بشكل غير مسبوق في القواعد والمعسكرات
وأضاف أن تلك الإجراءات تضمنت تحليق طائرات مراقبة وإطلاق مناطيد وتسيير دوريات وعدم السماح لأي قوات غير الجيش العراقي بالتحرك في محيط تواجدها.
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