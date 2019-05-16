اخبار العالم

بريطانيا ترفع درجة التأهب الأمني لجنودها في العراق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت السلطات البريطانية اليوم الخميس رفع درجة التأهب الأمني لجنودها الموجودين في العراق.
وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نبأ عاجل أن بريطانيا رفعت درجة التأهب لجنودها في العراق، بسبب ارتفاع احتمالات التعرض لأخطار

من إيران.
وكان مصدر عسكري عراقي أفاد - في وقت سابق اليوم - بأن الأمريكيين رفعوا درجة تأهبهم الأمني بشكل غير مسبوق في القواعد والمعسكرات
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
التي يتواجدون فيها، مثل عين الأسد، والتقدم في الأنبار، والمطار، والتاجي في بغداد، وبلد في صلاح الدين، وموقع آخر قرب الموصل.
وأضاف أن تلك الإجراءات تضمنت تحليق طائرات مراقبة وإطلاق مناطيد وتسيير دوريات وعدم السماح لأي قوات غير الجيش العراقي بالتحرك في محيط تواجدها.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا ترفع درجة التأهب الأمني لجنودها في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا