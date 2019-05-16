بريطانيا ترفع درجة التأهب الأمني لجنودها في العراق

أعلنت السلطات البريطانية اليوم الخميس رفع درجة التأهب الأمني لجنودها الموجودين في العراق.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نبأ عاجل أن بريطانيا رفعت درجة التأهب لجنودها في العراق، بسبب ارتفاع احتمالات التعرض لأخطار

من إيران.وكان مصدر عسكري عراقي أفاد - في وقت سابق اليوم - بأن الأمريكيين رفعوا درجة تأهبهم الأمني بشكل غير مسبوق في القواعد والمعسكراتالتي يتواجدون فيها، مثل عين الأسد، والتقدم في الأنبار، والمطار، والتاجي في بغداد، وبلد في صلاح الدين، وموقع آخر قرب الموصل.وأضاف أن تلك الإجراءات تضمنت تحليق طائرات مراقبة وإطلاق مناطيد وتسيير دوريات وعدم السماح لأي قوات غير الجيش العراقي بالتحرك في محيط تواجدها.