مقتل وفقدان 28 جنديًا في كمين أعده متطرفون بالنيجر

أعلنت وزارة الدفاع في النيجر، في بيان اليوم الخميس، مقتل 17 جنديا وفقدان 11 آخرين بعد استهدافهم في كمين أعده متطرفون قرب الحدود مع مالي.
وأضاف البيان - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية
وأشارت الشبكة إلى أن موقع الكمين يقع على بعد 45 كيلومترا
من موقع الهجوم الذي قُتِل فيه أربعة ضباط أمريكيين وأربعة ضباط من النيجر على يد 100 متطرف في أكتوبر 2017، حيث كان تشن قافلة الضباط حملة أمنية واسعة بهدف اعتقال زعيم لتنظيم داعش الإرهابي.
يذكر أن موقع الحدود بين النيجر ومالي معروفة بوقوع عدة عمليات متطرفة فيها.
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