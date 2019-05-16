النفط العراقية تتخذ إجراءات احترازية بسبب التوتر بين أمريكا وإيران

أكد وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، اتخاذ وزارته إجراءات احترازية في حال حدوث أي طارئ بشأن أمريكا وإيران.

وقال الغضبان، في تصريح أوردته قناة السومرية نيوز العراقية اليوم الخميس، "إننا لدينا

خطة لمد خط أنابيب جديد من كركوك إلى تركيا يوازي الخط القديم"، مشيرا إلى أن تركيا أبدت رغبة بزيادة المستورد من النفطالخام.وكانت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران قد ارتفعت مع تصاعد المخاوف من مواجهة عسكرية محتملة بعد إرسال أمريكا حاملة طائرات وقاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط مؤخرًا؛ نظرا لاتهام طهران بالتخطيط لمهاجمة قوات تابعة لأمريكا أو حلفائها في المنطقة.