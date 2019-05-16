التحالف: ما قامت به الميلشيات الحوثية من اعتداءات على منشآت حيوية بالمملكة ترقى إلى جرائم حرب

كما أكدت قوات التحالف أن ما قامت به الميلشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من اعتداءات على منشآت حيوية بالمملكة تعد من الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية والتي ترقى إلى جرائم حرب، ولن تتهاون قوات التحالف عن متابعة كل العناصر الإرهابية في جميع أنحاء اليمن، وستطال يدها كافة المواقع التي تنطلق منها الاعتداءات الإرهابية، وستستمر عمليات قوات التحالف بما يتوافق مع القانوني الدولي الإنساني وقواعده العرفية حتى يتم تحييد هذه الأهداف العسكرية والمشروعة ولكي لا تتمكن الميليشيات الحوثية من استخدامها.
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