مقتل 5 أشخاص إثر انهيار مبنى في الصين

قالت السلطات الصينية، اليوم الخميس، إنه تم العثور على جثث خمسة أشخاص، عقب انهيار سطح مبنى يخضع لترميم في مدينة شنغهاي بوسط الصين.

وأكدت إدارة مواجهة الحرائق والإنقاذ بوزارة إدارة الطوارئ في منشور على مدونة على موقع "ويبو" الصيني إن السطح انهار نحو الساعة الحادية وعشر وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي (03:30 بتوقيت جرينتش) مما أدى لحصار أكثر من 20 شخصاً.

وجاء في البيان أن فرق الطوارئ تمكنت من إنقاذ 19 شخصاً. وأوضح البيان أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم، وصنفت حالة 14 شخصاً على أنها مستقرة.

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وكانت السلطات قد قالت في وقت سابق إن المبنى هو مقر لتوكيل شركة مرسيدس بنز لصناعة السيارات، ولاحقاً أشارت إلى المبنى على أنه " مصنع".

وشارك في عمليات الإنقاذ أكثر من 150 رجل أطفاء و24 سيارة إطفاء.