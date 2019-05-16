مقتل 10 جنود من الجيش الأفغاني خلال هجوم لطالبان

قتل عشرة أفراد من الجيش الأفغاني في إقليم زابل جنوبي البلاد في هجوم لطالبان على نقطتي تفتيش عسكريتين، بحسب ما أعلنه مسؤولون اليوم الخميس.

وقال دور محمد قيام عضو المجلس الإقليم إن الهجوم، الذي وقع في مقاطعة شام الضي بالإقليم، أسفر أيضاً عن إصابة أربعة جنود على الأقل بجروح طفيفة.

وأكد أسد الله كاكار، وهو عضو آخر في المجلس، التفاصيل، قائلاً إن قوات الأمن الأفغانية تراجعت من الناحية الفنية عن نقاط التفتيش في المنطقة.

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ووفقا للمسؤولين، تسيطر طالبان على مناطق شاسعة من الإقليم، فيما تحاول الحكومة استعادة المناطق المفقودة.

ويشن مسلحو حركة طالبان عمليات ضمن ما يطلقون عليه "هجوم الربيع" على كل من أفراد الأمن الأميركيين والأفغان.