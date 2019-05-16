الاحتلال الإسرائيلي ينشر منظومة القبة الحديدية بشكل واسع

قالت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي إن جيش الاحتلال نشر منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ بشكل واسع وسيبقي على جنود الاحتياط من الدفاعات الجوية في الخدمة.

وأفادت صحف بأنه "تم نشر بطاريات القبة الحديدية في مختلف أنحاء إسرائيل مع التركيز على مناطق غوش دان والجنوب ويمكنها أن توفر رداً عسكرياً لمناطق إضافية، وفقاً للاحتياجات التشغيلية وتقييمات الاستخبارات".

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ووفقاً لتلك الصحف، قدر كبار المسؤولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الغارات الجوية واسعة النطاق ستؤدي إلى الهدوء لبضعة أسابيع في قطاع غزة وأن هناك حاجة إلى عملية سياسية مكملة لضمان الهدوء على المدى الطويل.