ماكرون: أوروبا لن تحظر "هواوي"

في أول تعليق لرئيس أوروبي على إعلان ترامب حالة طوارئ وطنية لحماية شبكات الاتصالات، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا يعتزم الرضوخ للضغط الأميركي لحظر شركة "هواوي" الصينية من بناء شبكة الجيل الخامس.

ويشار إلى أن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة من بين الدول، التي ترفض الطلب الأميركي بحظر هواوي تماماً من المشاركة في بناء شبكة الجيل الخامس.

وقال ماكرون لتلفزيون بلومبرج أثناء حضوره مؤتمر تكنولوجي في باريس: " توجهنا هو عدم حظر هواوي أو أي شركة أخرى"، مضيفاً: "فرنسا وأوروبا واقعيان ومنطقيان. نحن نؤمن بالتعاون والتعددية. وفي نفس الوقت، نحن حريصون للغاية بشأن التعامل مع التكنولوجيا الجيدة وحماية أمننا الوطني وجميع قواعد السلام".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن أمس الأربعاء، حالة طوارئ وطنية لحماية شبكات الاتصالات في خطوة ينظر إليها على أنها تستهدف إبعاد شركة هواوي الصينية عن السوق الأميركي.

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وقال بيان صادر عن البيت الأبيض إن تحرك الرئيس ترامب يأتي في إطار التزامه بحماية خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للولايات المتحدة.

وأضاف البيان أن الأمر، الذي وقعه الرئيس ترامب، يمنح الحكومة الاتحادية القدرة على منع الشركات الأميركية من التعامل مع موردين أجانب محددين، لكنه لا يذكر صراحة الصين أو هواوي، التي تعد لاعباً رئيسياً في إطلاق شبكة الجيل الخامس.