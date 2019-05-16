كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الإندونيسية تعتقل 9 مشتبه بهم قبل نتائج الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت الشرطة الإندونيسية، أنها ألقت القبض على تسعة مسلحين مشتبه بهم في أعقاب معلومات عن هجوم محتمل خلال الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل.

وقال الناطق باسم الشرطة الوطنية، ديدي برازيتو، اليوم الخميس، إن فرقة مكافحة الإرهاب ألقت القبض على المدرب المشتبه به جوكو سوبريونو في بلدة ماديون بشرق جاوا يوم الثلاثاء، وتم القبض على ثمانية آخرين بشكل منفصل في مقاطعة جاوة الوسطى.

Advertisements

وأضاف "برازيتو"، أن سبعة من المشتبه بهم قد عادوا لتوهم من سوريا، وأن "سوبريونو" يعتقد أنه على صلة بالجماعة الإسلامية أنشوروت دولاه.

وستصدر نتائج الانتخابات الرئاسية بحلول 22 مايو.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألقت الشرطة القبض على أربعة من المتشددين المشتبه بهم في مدينة بيكاسي الفضائية في جاكرتا، وقتلت مشتبهًا آخر حاول تفجير قنبلة أثناء حملة للشرطة.