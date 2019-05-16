البيت الأبيض: إذا قام الإيرانيون بأي فعل فلن يكونوا سعداء بنتائجه

وفي الوقت الذي دعت فيه واشنطن، إلى إجبار طهران على الدخول في مفاوضات للتوصل لصفقة نووية جديدة، تؤكد الأخيرة أنها لن تتصل بترامب، وأنه لا جدوى من هذه الضغوط.

وهدف ترامب إلى ممارسة المزيد من الضغوط على إيران، ولا جدوى من الاتصال به، لأنه لم يصل مع كوريا الشمالية إلى نتيجة أيضا.



