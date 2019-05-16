كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حاكم دبي يحتفل بعقد قران 3 من أبنائه في يوم واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، بعقد قران ثلاثة من أبنائه في يوم واحد.

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وعُقد قران ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على بنت خالته الشيخة شيخة بنت سعيد بن ثاني آل مكتوم.

كما عقد قران أخيه الشيخ مكتوم، نائب حاكم دبي على بنت خاله الشيخة مريم بنت بطي آل مكتوم، فيما عقد الشيخ أحمد، رئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، رئيس اللجنة الأولمبية في الإمارات، قرانه على بنت عم والدته الشيخة مدية بنت دلموج آل مكتوم.