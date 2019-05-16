كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمدة نيويورك يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن عمدة نيويورك الديمقراطي، بيل دي بلاسيو، اليوم الخميس ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2020، في فيديو نُشر على موقع "يوتيوب".

وفي فيديو مدته 3 دقائق، أعرب دي بلاسيو (58 عامًا) عن استعداده لتحدي دونالد ترامب. كما أشاد العمدة بالسياسات التي أقامها في المدينة الأمريكية الأولى لصالح "العائلات التي تعمل" منذ عام 2014.

وينضم بيل دي بلاسيو إلى قائمة تضم أكثر من 20 مرشحًا يتنافسون بالفعل من أجل ترشيح الحزب الديمقراطي.