كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا ترفع مستوى التهديد لقواتها ودبلوماسييها في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت بريطانيا اليوم رفع مستوى التهديد الأمني ضد قواتها في العراق وكذلك موظفيها في عدد من دول الخليج بسبب ما وصف بأنه تهديد أمني مصدره إيران.

وذكرت مصادر أن "بريطانيا رفعت مستوى التهديد لقوات المملكة المتحدة ودبلوماسييها في العراق بسبب خطر أمني بالغ من إيران"، مضيفة أن " المملكة المتحدة وضعت كذلك موظفيها وعائلاتهم في السعودية، والكويت، وقطر في حالة تأهب"، كما نقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية.

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وذلك ضمن سلسلة إجراءات مماثلة من دول غربية أخرى على خلفية تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.