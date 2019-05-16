كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمدة نيويورك يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو انضمامه إلى الميدان الديمقراطي المزدحم بالمترشحين من الحزب لانتخابات الرئاسة المقبلة في 2020.

وقال بلاسيو صباح الخميس في تسجيل على يوتيوب، إنه سوف سيطلب من الديمقراطيين ترشيحه لمنصب الرئيس.

وقال: "إن الرئيس دونالد ترمب يجب إيقافه".

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وبلازيو المولود في 8 مايو 1961 يشغل حالياً منصب الرئيس الـ109 لبلدية نيويورك وهو متزوج منذ 1994 وله ثلاثة أبناء، وهو خريج كامبريدج ماساشوستس.

وقد كان مرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة بلدية مدينة نيويورك في انتخابات عام 2013، حيث هزم الجمهوري جو لوتا بأكثر من 73 في المئة من الأصوات، نقلًا عن موقع قناة العربية نت.