كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو مجلس الشورى السعودي يُطالب بتصنيف قطر دولة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد آل زلفة، عضو مجلس الشورى السعودي السابق، إن هناك وقفة شبه جماعية من مجلس حقوق الانسان ضد ما تمارسه قطر من أمور تتعارض مع حقوق الإنسان.

وأضاف "آل زلفة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن دعم قطر للإرهاب وإيواءها للإرهابيين معروف للجميع، متوقعًا أن يتعامل المجتمع الدولي مع قطر كدولة مارقة وإرهابية على ما تمارسه من أعمال إرهابية ضد شعبها أولًا من سح الجنسيات وطرد المواطنين من قطر، والتمييز بين المواطنين، ومنع المعتمرين من الذهاب للمملكة لأداء العمرة، وكل هذه الأعمال تستوجب ان تصنف قطر كدولة إرهابية.

وتابع، أنه آن الأوان لقطر أن تعيد حساباتها في كل شيء وإلا ستجد نفسها خارج إطار العالم، فهي الآن تمول الإرهاب وهي في موقف خطر.

