كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب بحريني: نظام الحمدين يدعم الإرهاب ويؤجج الأوضاع الأمنية لدول المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جمال بوحسن، عضو مجلس النواب البحريني، إن نظام الحمدين هو من يغذي ويدعم الإرهاب ويأوي الإرهابيين، ويقوم بتأجيج الأوضاع الأمنية والتدخلات في الشئون الدولية للدول، وكل المخالفات التي يقوم بها النظام المارق تخالف الأنظمة الدولية الحقوقية والمدنية وحقوق المستضعفين.

وأضاف "بوحسن"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن قطر تشكل عبء كبير على المجتمع الدولي، بانتهاكاتها الخارقة لحقوق الإنسان.

وتابع أن بصمات قطر القذرة في اليمن وليبيا وجميع الدول، وخاصة في دويلات داخل البلد بانتهاك حقوق العاملين الفقراء التي تستجليبهم لتقويض قطر، وتنتهك حقوق مواطنيها من خلال سحب الجنسيات ومصادرة الاموال والزج بالسجون دون محاكمات، ولا يوجد لديها حرية صحافة.

