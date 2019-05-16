كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوريات في سريلانكا لمنع العنف ضد المسلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيرت الشرطة والجيش دوريات في مناطق في سريلانكا الخميس فيما يتصاعد الضغط الدولي على كولومبو لاحتواء العنف ضد مسلمين الذي أدى الى مقتل رجل، رداً على هجمات عيد الفصح الإرهابية.

وقال المتحدث العسكري سوميث اتاباتو إنه لم تسجل حوادث عنف في الساعات الـ24 الماضية حتى صباح الخميس، لكن الشرطة وقوات الأمن لا تزال تنفذ عمليات تفتيش.

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وأعلنت الشرطة أنها اعتقلت 112 مشتبهاً به على الأقل بحلول مساء الأربعاء مشيرةً إلى اعتقالات أخرى لمنع أعمال الشغب التي أدت إلى مهاجمة منازل مسلمين، ومتاجر، ومساجد.

ورفع صباح الخميس حظر التجول الليلي في الإقليم الشمالي الغربي الذي شهد أسوأ أعمال عنف رداً على التفجيرات الإرهابية التي نفذها متطرفون إسلاميون في 21 أبريل الماضي.

لكن الشرطة نشرت 5500 عنصر شرطة إضافي في الاقليم الشمالي الغربي.