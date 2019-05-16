كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إضراب فلسطينيين 45 يوما عن الطعام في سجون إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نادي الأسير الفلسطينين اليوم الخميس، إن "معتقلين فلسطينيين يواصلان إضرابهما عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ 45 يوماً على التوالي".

وذكر نادي الأسير في بيان صحافي، أن المعتقلين عودة الحروب وحسن العويوي، من الضفة الغربية، يواصلان الإضراب المفتوح عن الطعام، رفضاً لاعتقالهما الإداري.

وأوضح أن الحروب والعويوي محتجزان في معتقل "نيتسان الرملة"، ونقلا أكثر من مرة إلى مستشفيات مدنية إسرائيلية مع استمرار تدهور أوضاعهما الصحية.

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والحروب معتقل منذ ديسمبر الماضي، وهو أب لعشرة أطفال، فيما العويوي معتقل منذ 15 يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو أب لثلاثة أطفال.

وفي السياق ذاته، ذكر نادي الأسير أن المعتقل سليم رجوب 48 عاماً يواصل إضرابه عن الطعام منذ 22 يوماً، وهو محتجز في زنازين معتقل "عوفر" منذ 1 يناير 2018.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، تعتقل إسرائيل في سجونها نحو 5700 أسير وأسيرة، من بينهم نحو 500 على بند الاعتقال الإداري الذي يتيح الاعتقال المفتوح دون توجيه اتهامات محددة.