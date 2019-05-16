كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين توجه اتهامات بالتجسس ضد مواطنين كنديين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الصين، اليوم الخميس، توجيه اتهامات تتعلق بالتجسس إلى كنديين اثنين متخذ بحقهما "تدابير إلزامية" منذ شهر ديسمبر الماضى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" - خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة - إن السلطات الصينية وجهت اتهامات بـ"سرقة أسرار الدولة" إلى كل من "مايكل كوفريج" كبير مستشارى مجموعة الأزمات الدولية، و"مايكل سبافور" الذى يدير مؤسسة للتبادل الثقافى فى الصين، فيما لم يدل شوانغ بمزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

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وكانت الصين أعلنت، منتصف شهر ديسمبر الماضي، أنها اتخذت ما وصفته بـ"التدابير الإلزامية" بحق "مايكل كوفريج" و"مايكل سبافور"، للاشتباه فى قيامهما بأعمال تمثل تهديدا للأمن القومى الصينى.