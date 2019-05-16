كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. لماذا تمول قطر المليشيا الإرهابية في لبيبا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على مستجدات الأوضاع في ليبيا ودور قطر المشبوه في تمويل الميليشيا الإرهابية، وذلك عبر استضافة عدد من الضيوف والخبراء الذين تحدثوا على مدار الأيام الماضية ضمن تغطية القناة للعمليات العسكرية التي يُجريها الجيش الليبي وكواليس الأحداث المتصاعدة في الدولة الشقيقة.

استضاف الإعلامي أحمد أبو زيد، رضا يعقوب الخبير في مكافحة الإرهاب الدولي لكشف دور قطر في تمويل وتسليح الجماعات الإرهابية بليبيا.

قال يعقوب إن قطر تقوم بـ4 أدوار للتأثير على المنطقة، حيث تريد أن تلعب دور أكبر من إمكاناتها وتريد السيطرة على المنطقة رغم أنها لا تمتلك هذه القدرات، كما أنها تساعد الاستعمار الفارسي إيران ولهذا أجهضت العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، كما أنها تساعد الجماعات الإرهابية وآوت جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية منذ أن طردهم الرئيس جمال عبدالناصر من مصر.

قال إن قطر تدعم أيضًا الجماعات الإرهابية لوجيستيًا وماديًا والدولة الوحيدة التي فتحت منبرًا سياسيًا لقاعدة طالبان الإرهابية في الدوحة، حيث أن لهم مكتبًا سياسيًا ويعتبرون أنفسهم دعاة الإسلام.

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أكد أن الدوحة تبحث عن دور سياسي في ليبيا وعن موقف يؤثر في العالم لتكون محط انظاره سياسيًا، وهي "عقدة نفسية"، ولكنها بالمادة (المال) يمكنها أن تؤثر.