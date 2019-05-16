كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق بوب هوك عن 89 عامًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي بوب هوك، أحد أطول من شغل منصب رئيس الوزراء في أستراليا، عن عمر يناهز 89 عامًا.

وقالت زوجته وكاتب سيرته، بلانش دي ألبوجيت، إنه توفي اليوم الخميس، في منزلهما في سيدني، وأن الأمة فقدت "أستراليًا عظيمًا - سيقول الكثيرون، إنه أعظم أسترالي في حقبة ما بعد الحرب".