كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق بوب هوك عن 89 عامًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
توفي بوب هوك، أحد أطول من شغل منصب رئيس الوزراء في أستراليا، عن عمر يناهز 89 عامًا.
وقالت زوجته وكاتب سيرته، بلانش دي ألبوجيت، إنه توفي اليوم الخميس، في منزلهما في سيدني، وأن الأمة فقدت "أستراليًا عظيمًا - سيقول الكثيرون، إنه أعظم أسترالي في حقبة ما بعد الحرب".
وكان "هوك"، رئيسًا للوزراء من عام 1983 حتى عام 1991. وهو ثالث رئيس وزراء في أستراليا، وهو الأطول بالنسبة لحزب العمل من يسار الوسط.