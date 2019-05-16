محكمة الإرهاب تؤجل قضية مقتل السائحتين في “شمهروش” إلى آخر ماي

أجلت محكمة الإرهاب بسلا، صباح اليوم الخميس، محاكمة المتهمين في جريمة مقتل السائحتين بـ”شمهروش” إلى 30 من شهر ماي الجاري.

وقررت المحكمة إرجاء المحاكمة إلى يوم 16 ماي الجاري، لإعطاء مهلة لدفاع الـ24 متهما والمطالبين بالحق المدني لإعداد دفوعاتهم.

ووسط حضور قوي للإعلام الدولي، الذي يتابع عن قرب مجريات المحاكمة في القضية التي هزت المغرب والعالم قبل أشهر، وصل المتابعون في هذا الملف، إضافة إلى عائلة المتهم السويسري في هذه القضية، وعائلات متهمين آخرين إلى جانب محاميي المتهمين.

و كان قد انتصب خلال أولى جلسات القضية خالد الفتوي، محاميا عن طرف المدني، ينوب عن عائلة الضحية الدنماركية في جريمة “شمهروش”، حيث ترافع اليوم في هذه القضية.

وهزت جريمة مقتل الستئحتين في شهر دجنبر الماضي الرأي العام الوطني والدولي، قبل أن تعلن السلطات عن اعتقال أكثر من عشرين شخص على خلفية القضية.