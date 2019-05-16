الجولة29..تعرف على البرنامج الكامل لأبرز القمم الكروية

في وقت اشتدت فيه الاحتجاجات على لجنة البرمجة، قبل أسبوعين فقط من موعد إسدال الستار رسميا على منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، لازالت إدارة الرجاء الرياضي تضع “المقاطعة” ضمن الخطوات التي قد تتخذها، بعد اجتماع للمنخرطين خلال الساعات المقبلة.

في حين، الوداد الرياضي، الغريم وصاحب صدارة ترتيب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، يواصل تداريبه استعداداً لاستقبال فارس البوغاز في أخر مباراة له قبل ذهاب نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، أمام الترجي التونسي.

المغرب التطواني بدوره انضم إلى قائمة المحتجين، وهاته المرة بمراسلة رسمية طالب عبرها جامعة الكرة بالتدخل، لفتح تحقيق في مباراة سابقة جمعت الكوكب المراكشي ويوسفية برشيد، وتعديل مواعيد اللقاءين الأخيرين بالموسم الكروي الجاري.

وتذكيراً ببرنامج الجولة 29، التي سجلت قبل إقامتها جدلاً كبير، فالمباريات حسب البرنامج جاءت كالاتي:

الجمعة 17 ماي:

22:00 ـ الوداد الرياضي ـ إتحاد طنجة

السبت 18 ماي:

22:00 ـ سريع وادي زم ـ أولمبيك خريبكة

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22:00 ـ الدفاع الحسني الجديدي ـ حسنية أكادير

الإثنين 20 ماي:

22:00 ـ المغرب التطواني ـ الرجاء الرياضي

22:00 ـ أولمبيك آسفي ـ الكوكب المراكشي

22:00 ـ مولودية وجدة ـ الجيش الملكي

22:00 ـ شباب الريف الحسيمي ـ يوسفية برشيد

وهذا وتقرر تأجيل مباراة نهضة بركان، وفريق الفتح الرياضي، بسبب التزامات رجال المدرب منير الجعواني، بنهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أمام الزمالك المصري في مباراة ذهاب ستقام بالمغرب يوم الأحد، وإياب في ملعب برج العرب يوم 26 ماي الجاري