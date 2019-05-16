الزفزافي الأب: هذه تفاصيل نقل ناصر إلى مستشفى فاس

كشف أحمد الزفزافي، والد القيادي في حراك الريف، ناصر الزفزافي، تفاصيل تطور الوضع الصحي لابنه، خلال الأسبوع الجاري، في سجن راس الما في فاس.

وقال الزفزافي الأب، في حديثه مع “اليوم 24″، اليوم الخميس، إن ابنه ناصر، نقل إلى المستشفى في فاس، أول أمس الثلاثاء، بسبب نزيف دم، تعرض له في أنفه، موضحا أنه عاد إلى السجن مباشرة بعد تلقيه للعلاجات اللازمة.

ورجح الزفزافي الأب أن يكون ما تعرض له ابنه راجع إلى ارتفاع درجة الحرارة في فاس، مؤكدا أنه زار ناصر، أمس الأربعاء، وحضر الزيارة إلى جانب أربعة معتقلين آخرين كان من المقرر أن يتلقوا زيارات من عائلاتهم.

يذكر أن جدلا كبيرا كان قد رافق الوضع الصحي للزفزافي، عندما كان في سجن عكاشة، فيما نقلته المديرية العامة لإدارة السجون، قبل أيام، رفقة مجموعة من المعتقلين، ليكمل عقوبته السجنية في سجن فاس، بعدما صدر الحكم الاستئنافي المؤكد لعقوبة 20 سنة في حقه.