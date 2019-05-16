مادونا تبرر مشاركتها في “يورفيجين” بإسرائيل : لن أتوقف عن تقديم الموسيقى لكي تناسب الأجندات السياسية

علقت الفنانة العالمية مادونا، أمس الثلاثاء، على قرارها المشاركة في مسابقة يوروفيجن الغنائية الأوروبية في إسرائيل الأسبوع المقبل، قائلة: “لن أتوقف أبدا عن تقديم الموسيقى لكي تناسب الأجندة السياسية لأحد ولن أتوقف عن الحديث ضد انتهاكات حقوق الإنسان أينما تكون في العالم”.

وأضافت مادونا في تصريحها لوكالة رويترز :”قلبي ينفطر كلما أسمع عن الأرواح البريئة التي تزهق في هذه المنطقة والعنف المستمر الذي عادة ما يرتكب بما يناسب الأهداف السياسية لمن يستفيدون من هذا الصراع القديم. آمل وأصلي من أجل أن نخرج قريبا من دائرة الدمار الرهيبة هذه وأن نخلق مسارا جديدا نحو السلام.

وتساند. مادونا عددا من المشروعات الفلسطينية عبر مؤسستها “راي أوف لايت”التي تدافع عن العدالة الاجتماعية وتمكين المرأة في جميع أنحاء العالم.

وفي المقابل، تحضر مادونا يوم السبت المقبل، نهائيات مسابقة يوروفيجن التي تقام في تل أبيب، في ظل حملة تروج لمقاطعتها نصرة للقضية الفلسطينية.

وتعتبر مسابقة يوروفيجن الغنائية، من أكثر الأحداث الفنية في العالم إذ تابعها العام الماضي حوالي 189 مليون شخص حول العالم.